Restringimento sulla statale 640 in zona San Benedetto, l'Anas: "Cedimento localizzato del piano viabile"

"Nessun viadotto della nuova statale 640 'Strada degli Scrittori' ha subìto un 'cedimento'. L’ing. Mele ha detto, invece, che il restringimento di carreggiata in essere lungo la statale 640 è dovuto alla necessità, da parte del contraente generale, di effettuare alcuni consolidamenti per un cedimento localizzato del piano viabile, e non certo per un 'cedimento strutturale' come riportato dall’articolo. Tali consolidamenti, per i quali Anas ha attivato una 'non conformità' secondo le previsioni regolamentari e intimato al contraente generale di intervenire pena l'esecuzione dei ripristini in danno, riguardano un tratto in rilevato e non il viadotto 'San Benedetto' o altri viadotti". A precisarlo è, tramite il suo ufficio stampa, l'Anas. Una precisazione che arriva dopo la pubblicazione, avvenuta lo scorso 13 marzo, del video: "Sulla strada degli scrittori un altro caso 'Scorciavacche'? Anas ammette cedimento su viadotto".

L'Anas spiega che quella porzione di strada è "un tratto in rilevato e non il viadotto 'San Benedetto"". Motivo per il quale, quindi, non può essere associato al caso del ponte "Scorciavacche" della Agrigento - Palermo.

Dalla redazione di AgrigentoNotizie. Prendiamo atto della precisazione dell'Anas, ma il cartello stradale posizionato all'altezza del restringimento della carreggiata - a chi non è un tecnico - lascia, inevitabilmente, pensare ad un cavalcavia, ponte o viadotto che dir si voglia. Magari non altissimo, ma comunque una porzione sopraelevata rispetto al terreno sottostante. Nell'articolo, inoltre, si è sempre parlato, genericamente, di "cedimento" senza specificare se fosse "strutturale" o meno.

