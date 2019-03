Sale giochi e slot machine, gli agrigentini perdono 496 euro l'anno

La "capitale" delle sale giochi e slot machine è Ragusa dove ogni abitante, in media, nel 2017 ha "bruciato" 1.551 euro. In provincia di Agrigento il business del gioco vale, invece, 26,5 milioni e ogni giocatore ha perso, in media, 496 euro l'anno. La ludopatia colpisce il 50 per cento dei disoccupati, il 25 per cento delle casalinghe e il 17 per cento degli studenti e dei pensionati. L'85 per cento di chi gioca abitalmente perde non meno di 40 euro al giorno.