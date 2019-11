Teatro Pirandello, Firetto consegna un riconoscimento a Sebastiano Lo Monaco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Domenica 1° dicembre, il sindaco Lillo Firetto consegnerà all'attore e direttore artistico del Teatro Pirandello, Sebastiano Lo Monaco, un riconoscimento per la sua attività professionale e per il suo impegno nella promozione del teatro. La consegna avverrà al termine dello spettacolo pomeridiano al Pirandello de l'Antigone di Sofocle. Si tratta della riproduzione artistica del Tempio del Dioscuri.

Il direttore artistico, Sebastiano Lo Monaco, che nello spettacolo in programma interpreta la figura di Creonte, sarà affiancato dall'attrice Barbara Moselli (Antigone), per la regia di Laura Sicignano.

Lo Monaco, negli anni, ha saputo soddisfare le aspettative teatrali degli agrigentini e non, rappresentandole sul palcoscenico. Sotto la sua prestigiosa direzione artistica sono stati realizzati spettacoli di alto livello che hanno portato in scena il meglio della ribalta nazionale.Tra i molti testi interpretati da Lo Monaco figurano "Cosi è (se vi pare)", il "Berretto a Sonagli", "Questa sera si recita a soggetto", "Sei personaggi in cerca d’autore","Non si sa come", "Enrico IV", e "l’uomo dal fiore in bocca", tutte opere che hanno confermato Sebastiano Lo Monaco quale grande interprete dell'opera di Luigi Pirandello.