Rete fognaria, progetto da oltre 3 milioni in dirittura d'arrivo

Il progetto esecutivo di completamento della rete fognaria nella zona Sant'Antonino di Ribera è in fasi di aggiornamento. Si procederà poi alla gara per l’affidamento dei lavori. A renderlo noto - dopo aver acquisito la comunicazione del commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collegamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane - è il sindaco Carmelo Pace. L’importo dell’intervento - si tratta di fondi Cipe - è di 3.200.000 euro e l’ente appaltante sarà il commissario straordinario unico.



“Finalmente dopo anni di attesa – afferma il sindaco Pace – sembra che finalmente anche questo quartiere possa avere una rete fognaria efficiente. Negli ultimi periodi nel quartiere si sono verificate diverse problematiche che hanno causato inconvenienti igienico-sanitari. Con questo lavoro contiamo di dare una risposta definitiva a tutti gli abitanti della zona”.