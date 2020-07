Requisiti ok: Agrigento ammessa tra le "città che leggono"

Agrigento è stata ammessa tra i Comuni che hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dall’avviso per la qualifica di “Città che legge” per gli anni 2020 – 2021.

Dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità: è con questa consapevolezza che il centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci – associazione nazionale comuni italiani, attraverso la qualifica di “Città che legge”, ha deciso di promuovere e valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità, sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura.

Al fine di ottenere la qualifica, il Comune di Agrigento ha presentato la propria candidatura ed, avendone le caratteristiche richieste, è stata inserita nell’elenco delle “Città che leggono”. Avrà quindi la possibilità di partecipare ai bandi per ottenere finanziamenti che il Centro per il libro presenterà in questo arco di tempo.

Numerosi sono i requisiti che hanno fatto sì che Agrigento venisse selezionata tra i Comuni candidati al titolo di “Città che legge”: biblioteche, librerie, attività di promozione della lettura, il maggio dei libri, libriamoci, nati per leggere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quest’anno la pandemia ha impedito di avviare le iniziative programmate in presenza volte alla promozione a alla diffusione della lettura. Tuttavia, in attesa che le attività riprendono a pieno ritmo, si stanno predisponendo progetti da avviare con associazioni culturali, librerie e scuole.