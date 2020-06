Reina nominato capo dell’Utc di San Giovanni Gemini

Giuseppe Reina è stato nominato capo dell’Utc di San Giovanni Gemini. Arriva il plauso dell'ordine degli architetti: “Apprendiamo con piacere della nomina di dirigente dell’ufficio tecnico comunale di Giuseppe Reina, stimato professionista che, siamo certi, potrà risolvere i problemi dell’ufficio – afferma Alfonso Cimino, presidente dell'ordine degli architetti - Siamo al fianco dell’Utc per la risoluzione delle varie problematiche proponendo strumenti sussidiari".

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara Giuseppe La Greca, consigliere dell’ordine degli architetti - per la nomina dell’architetto Giuseppe Reina a capo dell’Utc di San Giovanni Gemini. Nomina importante sia per rilanciare il settore urbanistico della nostra comunità sia per dare le giuste risposte ai colleghi professionisti"