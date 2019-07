Lido Rossello, speciali sedie da mare per i disabili

Speciali sedie da mare per i disabili. Le ha acquistate l’amministrazione comunale di Realmonte che continua nel suo impegno in favore dei diversamente abili. “L’acquisto di queste sedie particolari – ha spiegato il sindaco Calogero Zicari - va nella direzione non soltanto di rendere possibile l’accesso alla battigia ai diversamente abili, ma anche di poter permettere il bagno in mare”.

Le due sedie sono state allocate a Lido Rossello, mentre la spiaggia di Punta Grande aveva già un analogo servizio grazie all’opera di gestori privati dei chioschi, anch’essi sensibili alla problematica.