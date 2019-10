Generosità e attenzione ai giovani: donati più di 100 libri alla biblioteca comunale

La biblioteca comunale di Realmonte si è arricchita di più di 100 volumi, donati da Luigi Gaglio già capo dell’ufficio tecnico del Municipio di Realmonte, empedoclino di nascita, ma fortemente legato al territorio realmontino dove, da generazioni, trascorre gran parte dell’anno. I volumi in ottimo stato di conservazione e di interesse generale abbracciano numerose tematiche che vanno dalla saggistica alla narrativa, dalla storia alla letteratura, incrementando, così, il patrimonio librario comunale già presente.

“Ho avuto il piacere di donare al comune di Realmonte-- afferma Luigi Gaglio - parte dei libri appartenuti alla mia famiglia per mettere a disposizione della cittadinanza fonti di conoscenza ed approfondimento, rivolti particolarmente ai giovani”. La consegna è avvenuta venerdi scorso, alla presenza del sindaco Calogero Zicari e del dirigente comunale, l’architetto Giuseppe Vella.

“Ringrazio la famiglia Gaglio e in particolare l’ingegnere Luigi - dice il sindaco Calogero Zicari - e accetto di buon grado il magnifico gesto, espressione di grande generosità verso la collettività. La donazione amplia la disponibilità dei volumi consultabili in biblioteca, accrescendo il patrimonio librario di cui tutti i cittadini possono usufruire, ma principalmente il gesto rappresenta uno stimolo alla lettura per i giovani della nostra comunità”. Il personale della biblioteca sta già provvedendo a catalogare i nuovi arrivi che presto verranno messi a disposizione degli utenti.