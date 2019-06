Naro, festa di San Calogero in diretta su Rai1 a "La vita in diretta"

Oggi pomeriggio in occasione della grande festa di San Calogero, Naro sarà in diretta su Rai1 durante la trasmissione "La vita in diretta Estate" a partire dalle 17.

"La trasmissione - comunicano dal Comune - è visibile in tutta Italia sul primo canale della tv di Stato e sul satellite anche all'estero. Chiunque può, quindi, collegarsi per seguire la processione pomeridiana di San Calogero".