Impianto di raccolta chiuso, slitta il conferimento dell'umido

Slitta la raccolta dell'umido ad Aragona. Il sindaco Giuseppe Pendolino e l’assessore con delega all’Ecologia, Francesco Morreale, avvisano infatti i cittadini che, a causa della chiusura per interventi di manutenzione, rimane al momento inutilizzabile il centro di compostaggio della ditta “Raco S.r.l.” di Catania, dove conferisce Aragona e tantissimi altri comuni della provincia di Agrigento.

"Dovendo sopperire a tale emergenza - dicono dall'Amministrazione - venerdì 19 luglio non sarà effettuata la raccolta dell'umido. Sabato 20 luglio, in via del tutto eccezionale, è possibile conferire umido ed indifferenziata".