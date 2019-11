Raccolta differenziata, via alla consegna dei mastelli a Favara

Inizia la "fase 2" della raccolta differenziata a Favara. Gli amministratori locali e i rappresentanti delle ditte nei prossimi giorni terranno una conferenza stampa durante la quale forniranno tutti i dettagli inerenti il nuovo porta a porta, i calendari per i conferimenti giornalieri, e tutto il materiale informativo e le brouchure che saranno successivamente consegnate ai cittadini insieme ai mastelli prima dell'avvio effettivo del nuovo servizio.

Il primo giorno per la consegna dei mastelli, è fissata per il prossimo lunedì 25 novembre. A Favara la raccolta domiciliare dei rifiuti è attiva ormai da anni ma al momento larga parte dei cittadini era sprovvisto dei contenitori perché l'amministrazione comunale, all'epoca, distribuì un unico mastello grigio e ad un numero limitato di utenti.

"Chi non esporrà i nuovi contenitori non otterrà il ritiro del rifiuto - spiega l'assessore all'ecologia Bennica -. Non abbiate timore a ritirare i contenitori, perché tutti gli utenti, anche quelli non ancora in regola con il pagamento della Tari, ne hanno diritto: è iniziato un processo a salvaguardia dell'ambiente a cui tutti dobbiamo partecipare".