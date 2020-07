Racalmuto si prepara alla ripresa delle lezioni, pronti almeno 28mila euro per adeguare gli edifici

Vertice fra l'amministrazione comunale di Racalmuto e la direzione di una scuola per la riapertura, dopo l'estate, degli istituti. Ne hanno discusso il sindaco Vincenzo Maniglia, gli assessori Enzo Sardo, Antonino Lauricella e Angelo Curto con il dirigente dell'istituto comprensivo Leonardo Sciascia e il responsabile della sicurezza Salvatore Morreale.

"Sono seguiti sopralluoghi in tutti i plessi della scuola - spiega il sindaco con una nota - e sono state concordate le modalità di intervento per

garantire l’inizio delle attività scolastiche in sicurezza e in rispetto delle indicazioni anticontagio del Piano Scuola 2020-2021. L’ufficio tecnico sta predisponendo il progetto che prevede demolizioni e tramezzature per ampliare le classi, sistemazione dei bagni e degli infissi. I lavori saranno realizzati grazie ad un finanziamento di 28.000 euro, chiesto e ottenuto dal Comune di Racalmuto al ministero dell'Istruzione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maniglia, inoltre, spiega di avere chiesto, nel corso di un incontro con l'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla, altri finanziamenti regionali avendo ricevuto rassicurazioni.