Al lavoro sul piano di protezione civile, riunione al Libero consorzio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è svolto nella sala operativa della Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento un incontro al quale hanno partecipato dirigenti e funzionari dell'Ufficio Provinciale di Protezione Civile e della Prefettura di Agrigento. Si è trattato di una riunione interlocutoria, nella quale sono state illustrate le linee di sviluppo del Piano di protezione civile che sarà approvato nei prossimi mesi.

Un approccio nuovo e più moderno, per l'elaborazione del Piano, con largo spazio alle funzioni multimediali e alle analisi di tutte le informazioni sul territorio, in particolare sul rischio sismico e idrogeologico, attraverso il Sistema Informativo Territoriale del Libero Consorzio. L'Ente sta investendo sull'innovazione tecnologica tramite l'utilizzo di fondi comunitari con l'inserimento nel territorio di sensori automatizzati per il monitoraggio idrogeologico, stazioni meteo per i riscontri sulle allerte meteo, la geolocalizzazione dei numerosi mezzi aziendali per la manutenzione e il controllo del sistema viario provinciale. Tutto ciò al fine di migliorare le azioni di prevenzione in materia di protezione civile e migliorando la sicurezza.