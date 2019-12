Premio “Raccontami, o Musa”, ecco tutti i vincitori dell'edizione 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

É "Le cose che fischiano sono vive", di Anna Burgio, il racconto vincitore della quarta edizione del Premio “Raccontami, o Musa…”

Decretato il vincitore della quarta edizione del Concorso letterario nazionale “Raccontami, o Musa…”, promosso dall’Associazione culturale “Musamusìa” di Licata, presieduta da Lorenzo Alario.

La giuria ha così deciso:

Per la sezione A (Adulti)

• 1° posto per il racconto Le cose che fischiano sono vive, di Anna Burgio (Sciacca);

• 2° posto per il racconto La Casa, di Elena Musso (Agrigento);

• 3° posto per il racconto Un padre, di Daniela Pellegrino (Gela).

Ricevono menzione speciale i seguenti racconti:

• La memoria delle formiche, di Lia Lo Bue (Agrigento)

• Soffitti di cristallo, di Gioacchino Di Giovanni (Bagheria)

Per la sezione B (studenti di età compresa fra i 13 e i 17 anni)

1° posto per il racconto La testimonianza di Pratheepa, di Irene Paino (Valdina, prov. Di Messina)

Per decisione della Giuria, il secondo ed il terzo premio della sezione B non sono stati assegnati.

Tema del concorso: “Sul filo della memoria”.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 09 Gennaio 2019, ore 20:00, presso il Teatro comunale Re Grillo di Licata.

Ospite d’onore della serata l’artista Ezio Noto con Graziano Mossuto e Valeria Cimò

Componenti della giuria: Raimondo Moncada (presidente), Giusy Di Franco, Franca Bosa, Giuseppina Incorvaia, Rosaria Merro.

Direttrice artistica del Premio: Angela Mancuso



L’associazione culturale “Musamusìa”, presieduta da Lorenzo Alario, ringrazia tutti gli scrittori che, da diverse parti d’Italia, hanno partecipato con una propria opera qualificando e onorando la quarta edizione del premio “Raccontami, o Musa…”.