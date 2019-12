Premio Empedocle, menzione speciale per monsignor dal Covolo

Nel contesto del "Premio internazionale Empedocle per le scienze umane" il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha consegnato ufficialmente a monsignor Enrico dal Covolo, vescovo e teologo, assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, la Menzione speciale della Città di Agrigento, con la seguente motivazione: "Finissimo teologo, profondo conoscitore delle scienze patristiche, eccellente mediatore tra diversi ambiti culturali e scientifici, ha instaurato un legame particolare con la città di Agrigento, sede ideale per diffondere il messaggio universale che ragione, religione e amorevolezza possono costituire progetto di vita e al cui arricchimento e alla cui crescita ha contribuito in maniera mirabile attraverso il notevole prezioso apporto dato alle iniziative dell'Accademia di Studi Mediterranei".

La cerimonia di consegna è avvenuta nella Sala del Telamone del museo archeologico Griffo alla presenza tra gli altri del Prefetto di Agrigento, Dario Caputo, dell'arcivescovo, cardinale Francesco Montenegro e della presidente onoraria dell'Accademia di Studi Mediterranei, Assunta Gallo Afflitto.