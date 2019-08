Premio "Di Giovanni" per il teatro all'associazione "TeatrAnima"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ancora successi per l’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento. Dopo aver vinto con la pièce contro il femminicidio "IL MOSTRO", il 1° Premio Social del “Concorso Nazionale Portici in Teatro” ed ottenuto il piazzamento tra i cinque finalisti regionali, alla VI Edizione del Premio Ulisse 2019-FITA Sicilia, l’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, ha vinto la ventiduesima edizione del Premio Alessio Di Giovanni, premio organizzato dall’Accademia teatrale di Sicilia e presieduto da Tonina Rampello e con la direzione artistica di Enzo Alessi.

Un importante riconoscimento, assegnato proprio per i testi teatrali che, l’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, dal 2015, anno della sua costituzione, porta in scena con notevole riscontro di pubblico e critica.

Fonti classiche quali Esiodo, Omero, Sofocle, Diodoro Siculo, Cicerone, Ovidio, Claudiano e Apollodoro, autori italiani e stranieri di fama internazionale quali Anzaldi, Ayckbourn, Bellu, Benigni, Buzzati, Calvino, Campanile, Dandini, Fassbinder, Ionesco, Pavesi, Ruccello, Vassalli, ma anche gli agrigentini Margherita Biondo, Giusi Carreca, Lia Lo Bue, Salvatore Indelicato, Lorenzo Rosso, Francesco Setticasi e Daniela Spalanca, hanno costituito prezioso materiale di studio per le produzioni teatrali dell’Associazione Culturale TeatrAnima, tutte dirette da Salvatore Di Salvo, direttore artistico e regista dell’Associazione e caratterizzate da più espressioni artistiche di rappresentazione (recitazione, canto, danza, arti visive, video proiezioni, ecc.)

Tra le altre interessanti iniziative portate avanti dall’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, sono da segnalare il TeatrAnimalab, il laboratorio di recitazione, dizione, espressione corporea e canto moderno, aperto ad allievi di tutte le età, il TeatrAnimainversi, concorso di poesia giunto alla sua II Edizione 2019 e la Rassegna teatrale “Mariuccia Linder - Una vita per il teatro il teatro per la vita” dedicata all’attrice agrigentina prematuramente scomparsa, rassegna che nella sua prima edizione 2018/2019, ha visto l’adesione di ben dieci compagnie teatrali di diverso genere artistico e provenienza geografica.

L’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, ringrazia l’Accademia Teatrale di Sicilia per il prestigioso riconoscimento, che le verrà attribuito l’8 settembre a Raffadali.