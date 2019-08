Premio "Alessio Di Giovanni", ecco tutti i riconoscimenti dell'edizione 2019

Premio nazionale “Alessio Di Giovanni” 2019, ecco tutti i premiati. L'iniziativa, promossa dall’Accademia teatrale di Sicilia, ha scelto i vincitori delle sezioni Poesie e Racconti del concorso letterario, e assegnato i premi speciali. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella sala del Consiglio comunale di Raffadali l’8 settembre, alle ore 18,00.

Ecco di seguito i vincitori della ventiduesima edizione:

Sezione “Poesia” in lingua italiana: 1° classificato: Federico Guastella di Ragusa; 2° classificato: Salvatore Greco di Catania; 3° classificato: Bianca Faur di Caltanissetta.

Sezione “Poesia” in lingua siciliana: 1° classificato: Gaetano Lia di Monterosso Almo 2° classificato: Girolamo La Marca di Ravanusa; 3° classificato: Debora Di Pietra di Caltanissetta;

Sezione “Racconti” in lingua italiana: 1° classificato: Gioacchino Di Giovanni di Bagheria; 2° classificato: Elena Musso di Agrigento; 3° classificato: Daniela Roberto di Messina.

Sezione “Racconti” in lingua siciliana: 1° classificato: Giuseppe Palumbo Piccionello di Gela; 2° classificato: Florinda Maragliano di Raffadali; 3° classificato: Gioacchino di Giovanni di Bagheria.

Ecco invece i riconoscimenti speciali:

Sezione “Teatro”: Giovanna Lo Brutto, sezione professionisti; Ornella Vasco, sezione regia teatro amatoriale; Compagnia Teatranima di Agrigento, per la promozione di testi teatrali; Marco Savatteri, per il musical.

Sezione “Narrativa”: Stefania Auci, narrativa storica; Francesco Curaba, narrativa di impegno sociale; Marilena Monti, narrativa di tradizione popolare.

Sezione “Impegno nella scuola per la legalità”: Stefania ierna, del Provveditorato agli Studi di Agrigento

Sezione “Impegno per la legalità": I Briganti di Librino, di Catania

Sezione “Impegno sociale”: Telefono aiuto di Agrigento

Sezione “Diffusione della cultura”: Giuseppe Parello, di Agrigento

Sezione “Musica di tradizione popolare”: Paolo Zarcone di Bagheria

Sezione “Fotografia”: Edoardo Cicala di Agrigento

Promozione della sicilianità all’estero: Mimmo Mangione (Australia)

Premio della Presidenza a Giovanni Camilleri (alla memoria)

Premio speciale della Direzione Artistica: Pippo Di Falco.

Pergamente speciali, settore Scuola: Istituto statale “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, per i progetti “Piedibus” e la mostra itinerante “La Sicilia nella grande guerra”; Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, per la mostra “Il codice atlantico” e per lo spettacolo di tradizione e multimediale al teatro Pirandello su Leonardo Da Vinci; Istituto comprensivo “Bersagliere Urso-Mendola” di Favara, per il progetto “Plastic free” contro l’uso della plastica; Scuola “Quasimodo” di Agrigento, per l’utilizzo di borracce in legno contro l’inquinamento ambientale; Gruppo teatrale “Caos” di Porto Empedocle, per aver rappresentato in alcune scuole agrigentine il testo “La scorta” dedicato ai caduti per mafia delle scorte, suscitando particolari emozioni.