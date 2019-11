Maltempo, fuori uso i pozzi Carboj: disagi e ritardi per l'approvvigionamento idrico

Nuova ondata di maltempo e nuovi disagi per l'approvigionamento idrico dai pozzi Carboj. La Girgenti Acque, infatti, comunica che stamattina gli operatori del gestore hanno riscontrato un "malfunzionamento elettrico alle pompe dei pozzi Carboj e Grattavole, dovuto alle avverse condizioni meteo, verificatesi durante la notte". Per questo la distribuzione idrica prevista potrà subire limitazioni o slittamenti: le squadre di operatori sono comunque al lavoro per riportare la situazione alla normalità.