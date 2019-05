Macchinari e operai in azione: a Porto Empedocle si ripuliscono le spiagge

A Porto Empedocle, macchinari e operai sono già in azione. Dall'alba di oggi ha preso il via la pulizia straordinaria delle spiagge. Ad Agrigento, secondo comunicazioni delle passate settimane del sindaco Lillo Firetto, le stesse operazioni dovrebbero prendere il via, come da contratto con l'impresa, il primo di giugno.

"Abbiamo iniziato dalla spiaggia del Kaos e progressivamente ripuliremo tutto l'arenile - ha detto, intanto, il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina - affinché il litorale empedoclino si presenti nel suo massimo splendore all’inizio della stagione estiva . Abbiamo ritardato l’inizio delle operazioni perché l'inusuale maltempo di questo periodo avrebbe reso inutili, a causa delle mareggiate, gli interventi di pulizia straordinaria".