"Ha occupato una casa popolare", Comune firma lo sgombero

Ancora un’ordinanza di sgombero. A firmarla – dopo che nel marzo del 2018 era stato notificato un atto di diffida a lasciare la casa popolare occupata abusivamente – è stato il dirigente del settore Patrimonio del Comune. “Nel periodo di tempo concesso per liberare l’alloggio non è pervenuta alcuna deduzione in merito da parte dell’interessata” – hanno scritto dal palazzo di città - . Ecco perché, dunque, sono stati concessi – nell’ordinanza di sgombero, 15 giorni per lasciare l’alloggio e portar via cose e persone. Trascorso infruttuosamente questo termine, entrerà in azione il comando di polizia municipale che, assieme ai funzionari comunali, darà corso alla concreta attuazione allo sgombero coattivo.

Negli scorsi giorni, a Porto Empedocle, una giovane di 24 anni – mamma di due bambini di 6 anni e un mese – è stata arrestata perché dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso di un appartamento dell’Istituto autonomo case popolari aveva occupato la residenza e si era opposta a lasciarla libera quando sono arrivati i poliziotti e i vigili urbani.