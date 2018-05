Nuovo portale online per scoprire i "tesori" dell'Agrigentino

Un nuovo portale web per scoprire i "tesori" dell'Agrigentino. È online il progetto youontour.it, che permetterà di aumentare la visibilità turistica del territorio.

Il portale consente di conoscere il territorio attraverso racconti, curiosità, immagini e suggerimenti in merito alla ricettività, alla ristorazione, ai luoghi d’arte e molto altro. Tra le funzioni da segnalare, c'è quella “My Tour”: il turista, da oggi, potrà creare il suo “pacchetto viaggio” in totale autonomia scegliendo le attrazioni da visitare, le esperienze più belle da vivere, dove dormire, in quale ristorante cenare, con quale mezzo muoversi, quali delizie culinarie assaporare e da quali litorali osservare i nostri indimenticabili tramonti.

La funzionalità permette inoltre di calcolare i tempi, il cosiddetto “timing”. In tal modo il turista scegliendo il suo personale itinerario sarà in grado di gestire il tempo dell’interno viaggio nei minimi dettagli.

Il turista potrà consultare youontour.it direttamente da casa pianificando in relax la sua vacanza oppure in loco attraverso il proprio smartphone (considerando che il sito è perfettamente fruibile attraverso i dispositivi mobili). Oltretutto il roaming internazionale da poco attivato su tutto il territorio europeo favorirà la consultazione senza alcun costo.

Il portale è organizzato in modo sistematico e per sezioni di interesse. Dalla Valle dei Templi al centro storico di Agrigento, dalla costa alle riserve naturali suggerendo cinque itinerari che invitano alla scoperta del nostro territorio con oltre 170 attrazioni e punti d'interesse geolocalizzati.

Il progetto di marketing turistico - culturale, ideato da Vincenzo Mazzara, include non solo il portale ma anche una guida turistica cartacea prossima alla quinta edizione.