"Premio internazionale Navarro per la poesia edita", la vincitrice è Margherita Biondo

Il libro ”L’amore imperfetto” (Edizioni Medinova) della poetessa agrigentina Margherita Biondo è risultato vincitore della XI Edizione del Premio Internazionale Navarro relativamente alla sezione “Silloge Edita”. La cerimonia ha avuto luogo, sabato 8 giugno, a Sambuca di Sicilia nel corso del IV Convegno dedicato agli studi Navarrani presso l’incantevole location della Banca Sicana. Il Premio, presieduto dal Prof. Enzo Randazzo, è stato organizzato dal Lions Club Sambuca Belice per celebrare i luoghi in cui i Navarro vissero la loro più intensa stagione creativa, in particolare Emanuele Navarro della Miraglia, anticipatore del Verismo italiano.

La Biondo ha vinto il primo premio mentre il secondo premio è andato a Massimo Zona di Roma e il terzo a Rosaria Carbone di Riesi. Il riconoscimento si aggiunge ai numerosi altri premi letterari nazionali e internazionali conseguiti da Margherita Biondo. “Sono soddisfatta del magnifico risultato – dichiara l’autrice – e di avere vissuto questo prestigioso momento di cultura che gratifica il mio ultimo libro, al quale mi sento particolarmente legata perché denota passione per l'amore e per le relazioni, per le idee e per la libertà. Penso che la poesia debba essere letta di più perché con la sua musicalità è capace di donare quell’armonia che l’uomo cerca continuamente e che difficilmente trova. Leggere in versi è come pensare, pregare, parlare con un amico”.

Un altro traguardo anche per la Casa Editrice Medinova di Antono Liotta che continua a valorizzare autori di qualità.