Plastic Free, Catanzaro dona un pesce mangia plastica

Michele Sodano dona il pesce mangia plastica al Comune di Siculiana. L’iniziativa rientra nel processo di “SiciliaPlasticFree”.

“Un gesto, seppur piccolo, vale più di mille parole. - dichiara Catanzaro - Sono proprio piccoli gesti di ogni giorno, ritengo, a cambiare le cose e a trasformare le parole in fatti. Non potevo stare con le mani in mano e ho quindi deciso di donare a tutti i comuni costieri della provincia di Agrigento delle simpatiche sculture a forma di “Pesce mangiaplastica” che si coloreranno di tutti i rifiuti in plastica che i bagnanti, invece di abbandonare sulla battigia, getteranno al loro interno. Solo con il contributo di tutti i cittadini, si può comprendere l’importanza di apprezzare la bellezza di una #SiciliaPlasticFree".

Il sindaco, Leonardo Lauricella, a nome di tutta l’amministrazione comunale ha dichiarato: “Ringraziamo per la donazione e l’iniziativa il deputato regionale Michele Catanzaro ed il nostro concittadino Salvatore Palilla. Il bellissimo pesce, realizzato con struttura metallica, ha lo scopo di sensibilizzare i bagnanti al rispetto dell’ambiente e sarà collocato nella nostra meravigliosa spiaggia di Siciliana Marina”.

"Ognuno di noi - conclude Catanzaro - può fare un gesto a favore dell’ambiente, facendo magari da modello e sprone a chi ha meno idee ma voglia di mettersi in gioco e soprattutto di difendere il nostro pianeta".