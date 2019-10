“Pizziata in compagnia”, la buona cucina arriva al carcere "Di Lorenzo"

Si è conclusa oggi nella casa circondariale "Di Lorenzo" l’evento “Pizziata in compagnia”, due giorni solidali in favore dei detenuti tra degustazione della “pizza di qualità siciliana” e spettacoli dei pizzaioli acrobatici.

L’iniziativa è stata promossa dalla Cifa, Unione pizzaioli Italiani in collaborazione con Eap-Fedarcom e la casa circondariale nell’ambito del progetto “Aquilone” finalizzato all’inclusione e all’inserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale.

“Iniziative come questa sono importanti – ha detto il direttore della casa circondariale Valerio Pappalardo - per non perdere la speranza e per poter avere momenti di collegamento con la società esterna. Occorre assolutamente scommettere sulla possibilità di un recupero. In tal senso, momenti di contatto con la comunità in cui una persona tornerà a vivere dopo aver scontato il suo debito con la giustizia, a mio modesto avviso, appaiono del tutto fondamentali”.

A preparare ieri e oggi più di cinquecento pizze per i detenuti e per il personale della struttura penitenziaria i pizzaioli Giuseppe Agozzino, Paolino Bucca, Francesco Bumbello, Pietro Caruana, Dario Catalano, Giuseppe Cuffaro, Andrea Giannone, Gianluca Graci, Emanuele Gueli, Claudio Leocata, Antonio Lupo, Michele Lupo, Antonino Plano, Gaetano Sferlazza; unica donna davanti al forno Simona Lauri, maestro e formatore di arte bianca di fama nazionale già autrice di quattro libri.