Dieci anni de "Il Volo", il sindaco Brandara: "Barone? E' il nostro ambasciatore nel mondo"

Il successo di Piero Barone, i dieci anni de Il Volo ed i ricordi più belli della sua terra. A ripercorrere tutto questo, con una lunga lettera, è il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara.

"Dieci anni di carriera musicale per i ragazzi de 'Il Volo'. Esempio di giovani talenti che sono stati capaci di portare l’Italia nel mondo. È un fenomeno - dice il primo cittadino - che da ben dieci anni riesce a riempire teatri, palazzi di cultura e importanti piazze di tutto il mondo, spopolando, raccogliendo fans ovunque, e mostrando una rarissima capacità di esprimere l'arte cantando. Parlo de 'Il Volo“ e, ovviamente, del nostro illustre concittadino Piero Barone, un talento immediatamente espresso, già in giovanissima età. Ricordo benissimo il suo successo esploso in maniera inattesa ed inarrestabile nel corso del mio primo mandato di Ssndaco della Fulgentissima. Certamente un caso, ma per me un onore, una presenza che ha accompagnato il mio lavoro di prima cittadina, dandomi una forza enorme, quella di credere che sui naresi si può contare. Un orgoglio che ho subito sentito crescere in me, anche perchè ho conosciuto Piero da bambino. Ho avuto un bellissimo rapporto di affetto ed amicizia con la sua famiglia e in particolare con il nonno Pietro e ho seguito da sempre la sua ascesa, con la fierezza di una città, quella di Naro, che esprime ricchezza, storia, cultura e gente di talento. Basta guardare le tappe della tourneè estiva per rendersi conto dello strepitoso successo e dei luoghi che accolgono il nostro tenore ed il suo gruppo.Dieci anni di carriera a questi livelli ci fanno capire che siamo di fronte ad uno straordinario esempio di bravura e capacità di esprimere emozioni con una portentosa voce. Colgo qui l'occasione per dichiarare pubblicamente, ma non è una novità, il mio apprezzamento per Piero che promuove nel mondo, ovunque vada, un pezzetto di quella Naro bella, baciata dalla buona sorte, in grado di proporre una offerta turistica vasta e di pregio come poche e, come poche, di dimostrare che anche nella musica, la Fulgentissima eccelle. Grazie Piero Barone per essere il nostro ambasciatore nel mondo di un concentrato di bellezza e preziosità. Il Volo, e non a caso il gruppo ha questo nome, continuerà la sua ascesa, te lo auguriamo di cuore perchè il tuo successo è il nostro, e accresce la nostra gioia".