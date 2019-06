Wifi gratis allo sportello postale, ecco tutti i comuni in cui sarà possibile

In alcuni centri dell'Agrigentino sarà possibile connettersi alla rete internet degli uffici postali in modo facile e gratuito. Ad offrire questa possibilità è Poste Italiane, che ha previsto un servizio di wi-fi gratis in alcuni sportelli della provincia, cioè Bivona, Caltabellotta, Camastra, Cianciana e Joppolo Giancaxio, grazie al servizio wi-fi gratuito di Poste Italiane.

Per poter utilizzare il servizio bisognerà registrarsi su un apposito portale. "Le installazioni del Wi-fi - dice Poste Italiane - fanno parte di un piano più ampio di interventi straordinari per la provincia di Agrigento previsto dal programma dei 'dieci impegni' per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i sindaci d’Italia dello scorso 26 novembre a Roma, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate"..