Piazza del Vespro rinascerà, arrivato il finanziamento da 600 mila euro

“Il decreto di finanziamento regionale è arrivato. Adesso finalmente possiamo dare il via al miglioramento del nucleo storico del Villaggio Mosè in particolare di piazza del Vespro. Lavori, finanziati con 600 mila euro, che segneranno la rinascita del quartiere, dando centralità alla piazza. Il progetto prevede la sistemazione del piazzale, una nuova pavimentazione e la riqualificazione del campetto di calcio e del campo di bocce”. L’annuncio è stato fatto, ieri, dal sindaco Lillo Firetto.

Il Comune di Agrigento – a metà dello scorso maggio - ha ottenuto, grazie ad un bando regionale, il finanziamento per la sistemazione e riqualificazione di piazza Del Vespro, nel nucleo antico del Villaggio Mosè. I lavori voluti dall’amministrazione comunale, insieme all’intervento previsto dalla Curia sulla parrocchia Cuore Immacolato di Maria segneranno, concretamente, la rinascita del “cuore” del quartiere commerciale.

Il progetto finanziato dalla Regione prevede la sistemazione del piazzale, una nuova pavimentazione e la riqualificazione del campetto di calcio e del campo di bocce. Il progetto, per fare risorgere il centro del Villaggio Mosè, è nato anche grazie ad incontri con i residenti della zona. Il progetto dell’ufficio tecnico di palazzo dei Giganti prevede la sistemazione del piazzale con la creazione di un’aiuola centrale per organizzare, di fatto, la circolazione stradale e la sosta, ma anche una nuova pavimentazione e la riqualificazione del campetto di calcio e del campo di bocce. In precedenza, erano stati spesi circa 200 mila euro sull’istituto scolastico De Cosmi – per sistemare i tetti – e dunque, a lavori conclusi, l’intera area veramente risulterà essere riqualificata.