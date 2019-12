Alert System, servizio gratuito di avvisi a Palma per le emergenze

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si chiama Alert System, ovvero Sistema Telefonico per Informazioni di Pubblica Utilità ed è quindi rivolto ai cittadini, ed in particolare usato in caso di grave allerta di Protezione Civile, tipicamente arancione o rossa.

In questo modo tutta la città potrà essere informata tempestivamente, e potrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per la propria sicurezza.

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha comunicato alla cittadinanza che è stato istituito il servizio gratuito di avvisi importanti ed allerta telefonica del Comune di Palma di Montechiaro.

L’obiettivo principale di essere tempestivamente contattati in caso di emergenza, ma anche di poter ricevere avvisi importanti sul proprio numero di cellulare.

Il primo cittadino ha quindi invitato la cittadinanza a registrarsi attraverso i seguenti link:

web: https://registrazione.alertsystem.it/palmadimontechiaro

google play: https://play.google.com/store/apps/details…

dopo installazione scegliere tre gli ENTI il Comune di Palma di Montechiaro

app store: https://apps.apple.com/it/app/alert-system/id848921991…

dopo installazione scegliere tre gli ENTI il Comune di Palma di Montechiaro.