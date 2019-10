Blitz contro lo sfruttamento della prostituzione, il plauso dell'amministrazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco Stefano Castellino e la sua giunta, unitamente al Consiglio comunale, si è voluto congratulare con il dirigente del Commissariato di Palma di Montechiaro, Tommaso Amato, per l'operazione antiprostituzione che ha portato all'arresto di tre persone.

"Va fatto un plauso agli uomini del Commissariato - dice il sindaco Stefano Castellino - per avere portato a termine questa operazione che mortifica molte donne. Una problematica, quella della prostituzione, che purtroppo sembra sempre essere all'ordine del giorno. Per fortuna di queste donne private della loro libertà e umiliate fino in fondo, l'incubo è finito. Proprio per questo motivo ringrazio il commissario Amato e i suoi uomini che a Palma di Montechiaro stanno lavorando assai bene".