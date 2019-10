Mancato pagamento degli stipendi, si fermano i bus extraurbani

Niente pagamento degli stipendi, si fermano i bux extraurbani delle autolinee Licata (Sal e Ata) che trasportano i pendolari, disagi per chi viaggia quotidianamente dai comuni della provincia.

Per questo il sindaco Stefano Castellino e l'assessore alla Solidarietà sociale Annamaria Sanfilippo hanno

incontrato i fratelli Marco e Giuseppe Licata per fare il punto della situazione. "Abbiamo promesso che a giorni il nostro comune salderà il dovuto all'azienda Licata - dicono il sindaco e l'assessore Sanfilippo - faremo la nostra parte. E' una cifra che non risolverà tutti i problemi, mi auguro che anche gli altri comuni faranno lo stesso, ma quantomeno con il nostro debito saldato, la ditta Licata potrà pagare parte degli arretrati ai lavoratori. Lo sciopero ha penalizzato la mia cittadinanza, proprio per questo motivo mi sono subito attivato e, a tal proposito, ringrazio il prefetto che si è attivato per superare questo stato di cose. Il nuovo percorso con i pendolari che abbraccerà anche la zona di Brancatello, a causa dello sciopero, partirà soltanto da lunedì prossimo".