Capitale della Cultura 2021: Palma di Montechiaro vuole candidarsi

Palma di Montechiaro ci crede: sarà candidata a Capitale della cultura Italiana per l'anno 2021. L'annuncio è stato dato dal sindaco Stefano Castellino.

"Abbiamo una meravigliosa storia da raccontare - dice il sindaco - una storia ricca di Arte e Cultura che ha ispirato romanzi e capolavori cinematografici. Una storia di Principi che aspiravano alla Santità, Santi che si credevano peccatori e di Geniali Astronomi che oscillavano inconsapevoli tra Scienza e Fede. I padri fondatori della nostra città ci hanno trasmesso l'orgoglio di appartenere ad una gloriosa comunità che ha saputo distinguersi in passato per bellezza e cultura. Questa candidatura ci permette di raccontare chi siamo stati e cosa vogliamo ritornare ad essere. Il 2 marzo si dovrà consegnare il dossier della candidatura e una squadra organizzata ad hoc è già a lavoro per raccogliere e riassumere le migliori iniziative che potranno portare la nostra città a superare gli step successivi fino all'obiettivo finale della proclamazione che avverrà in primavera. Auspico e mi onorerei dell'ausilio, della collaborazione dei colleghi dei comuni viciniori. Il loro apporto - conclude - sarebbe fondamentale per presentare un progetto così tanto ambizioso quanto meritevole di riconoscimento e di nuova gloria nel nome del Gattopardo".