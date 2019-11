Palma, il Comune vara il rilancio della cultura: ecco una consulta con l'ultimo discendente del Gattopardo

Costituita dal Comune di Palma di Montechiaro, l'Istituzione comunale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" che verrà gestito da un Consiglio di amministrazione con direttore scientifico Gioacchino Lanza Tomasi, ultimo discendente dell'autore del "Gattopardo".

Del Cda, fanno parte Letizia Pace, Nicola Taibi, Velia Di Vincenzo, Angelo Vaccaro e Rosario Lo Vasco, scelti direttamente dal sindaco Stefano Castellino. I cinque rimarranno in carica quattro anni, come prevede lo statuto, ma potranno essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione è preposto a svolgere attività di studio ed attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale locale ed in particolare promuovere la conoscenza e lo sviluppo del territorio.

"Sono felice e orgoglioso per la costituzione di questa Istituzione che verrà diretta dall'ultimo discendente dell'autore del Gattopardo, che opererà in maniera gratuita - dice il sindaco Castellino - Lui, assieme ai cinque componenti del Cda, sono certo, proietteranno Palma nel panorama culturale internazionale. Con l'Istituzione, finalmente, la città riscoprirà quel legame intimo con la famiglia Tomasi di Lampedusa, possiamo davvero costruire qualcosa di molto importante per la nostra città, ma in generale, per la provincia agrigentina".