L’ordine degli avvocati esprime solidarietà al gip Vella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In uno Stato moderno così come il dissenso e la critica sono segni di democrazia la gratuita aggressione e le minacce sono segno di profonda inciviltà e immaturità che meritano ferma e incondizionata condanna. Gli insulti qualificano chi li fa e non meritano risposte. A nome mio personale, del Consiglio tutto, dell’Ordine degli avvocati che rappresento, le esprimo la massima vicinanza e sicuro interprete del Foro formulo una ferma condanna, umana e civile. Quindi desidero esprimere la solidarietà del Foto di Agrigento.