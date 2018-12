Giornata della creatività e dei talenti, l'open day all'accademia delle Belle arti

L’Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento organizza: La Giornata della creatività e dei Talenti. Venerdì 7 dicembre, a partire dalle 10, un evento innovativo e coinvolgente, da vivere all’insegna della ricerca e della sperimentazione.

Quattro scuole e circa centocinquanta studenti ospiti di una mattinata all’insegna della forza e delle molteplici opportunità che offre un percorso di studi legato all’Arte.

Non si tratterà di un semplice Open day con laboratori aperti e con la presentazione della proposta formativa, l’Accademia Michelangelo ha fatto di più: offre la possibilità, vera e concreta, di frequentare un laboratorio, di discutere, collaudare e scommettere sull’Arte, di esaminarne le opportunità professionali e le potenzialità per la crescita personale. Tutto questo ad Agrigento, nel centro storico, in un istituto di Alta Formazione che si avvale di collaborazioni prestigiose.

A fare da ciceroni per le aule della sede di via Bac Bac 7, gli stessi allievi e allieve dell’Accademia. Insieme ai docenti, saranno proprio loro a illustrare agli ospiti cosa significa dipingere, decorare, scolpire, studiare storia dell’arte, psicologia dell’immagine, realizzare manufatti, come scenografie, costumi e prodotti multimediali, solo per citare alcune materie. Saranno loro a spiegare cosa significa costruire un futuro sull’Arte.

Le classi attese provengono dall’Istituto Superiore "Odierna" di Palma di Montechiaro, Liceo Statale Martin Luther King Favara, dall’Istituto Superiore A. Manzoni e F. Juvara di San Cataldo.

Li attende un’esperienza reale, in grado di suscitare riflessioni, un percorso creativo e sensoriale, da vivere per una manciata di ore per i piani dell’Accademia di Belle Arti. Nell’ambito della manifestazione verrà presentato un concorso, promosso in collaborazione con la Sikelia film, destinato a cortometraggi girati con lo smartphone. Al vincitore verrà assegnata una borsa di studio.