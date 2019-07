L'omicidio a Roma del carabiniere, la polizia depone corona sotto la lapide di Guazzelli

La polizia si stringe accanto all'Arma dei carabinieri. Lo ha fatto, ad Agrigento, depositando una corona di fiori davanti la lapide che - nell'atrio della caserma "Biagio Pistone": sede del comando provinciale dell'Arma - ricorda il maresciallo Giuliano Guazzelli. I poliziotti di Agrigento, in segno di solidarietà e fraterno cordoglio per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, hanno compiuto - in gran silenzio e commozione - il gesto di vicinanza e condivisione per la tragedia verificatasi a Roma: il vice brigadiere è stato accoltellato durante la notte.