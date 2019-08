“Incontriamoci alla Notte delle Stelle”, grande successo alla Kolymbethra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ha registrato il tutto esaurito l’evento Lions, con finalità benefiche, “Incontriamoci alla Notte delle Stelle”, tenutosi sabato 10 agosto presso il Giardino della Kolymbethra. Possono ritenersi soddisfatti gli organizzatori Emanuele Farruggia e Antonio Calamita, Presidenti rispettivamente del Lions Club Agrigento Host e della X Circoscrizione Lions. Una splendida serata organizzata nei minimi dettagli in un posto incantevole, resa molto suggestiva dai racconti di Gaetano Basile, accompagnato dalle note della chitarra di Marcello Mandreucci. Molto apprezzate sono state anche le letture di alcuni brani tratti dalle opere di Andrea Camilleri e Luigi Pirandello, interpretate da Francesco Naccari.

Durante il suo intervento Emanuele Farruggia ha ringraziato innanzitutto i Lions ed i loro ospiti presenti, che con la loro partecipazione hanno contribuito all’azione di solidarietà obiettivo della serata, ha ringraziato inoltre, per la loro disponibilità, Roberto Sciarratta, Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e Giuseppe Lo Pilato, Direttore del Giardino della Kolymbethra. Antonio Calamita, entusiasta per la partecipazione dei soci Lions provenienti da diverse località, ha colto l’occasione per invitare tutti al prossimo evento previsto per domenica 1° Settembre presso la Valle dei Templi di Agrigento. L’evento, denominato “Passeggiata della salute – 2^ Passeggiata veloce e risveglio muscolare”, che il Distretto Lions 108YB - Sicilia sta organizzando attraverso l’ideatore della manifestazione Achille Furioso, socio del Lions Club Agrigento Host, ha già avuto la sua prima edizione nel 2018 che, insieme ad altri club service, enti e associazioni presenti nel territorio agrigentino, ha piacevolmente coinvolto cinquecento persone all’alba nella Valle.