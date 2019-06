Vince il ballottaggio ed è sindaco di Cesena: Lattuca è l'orgoglio di Joppolo Giancaxio

E' il nuovo sindaco di Cesena. Enzo Lattuca, 31 anni, laureato in Giurisprudenza, ha radici a Joppolo Giancaxio. Enzo Lattuca è nato e vive a Cesena da sempre, ma il papà Tommaso è un agrigentino doc: è, appunto, di Joppolo Giancaxio, ha frequentato il liceo scientifico Leonardo di Agrigento e poi, per insegnare Lettere moderne, si è trasferito a Morbegno in Valtellina. Joppolo Giancaxio, paese che ha espresso due deputati: Agostino Spataro e Angelo Capodicasa, ha fatto il tifo - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - per Enzo Lattuca che è riuscito, nel ballottaggio, ad imporsi con il 55 per cento dei consensi sul candidato del centrodestra Andrea Rossi. Ma Enzo Lattuca è stato già, nella scorsa legislatura, parlamentare del Pd ed è stato componente delle commissioni legislative degli Affari costituzionali e della Giunta per le elezioni.