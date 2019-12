Festività natalizie, potenziato l'ufficio relazioni con il pubblico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Al via da domani, martedì 17 dicembre, il piano “straordinario” di assistenza al pubblico in occasione delle festività natalizie.

Il piano, elaborato dal Settore Stampa e URP del Libero Consorzio di Agrigento (ex Provincia Regionale) prevede l’apertura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza Vittorio Emanuele, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, il sabato dalle ore 8 alle ore 13.00. .

Un servizio potenziato, dunque, pensato per migliorare l’assistenza ai cittadini ed ai numerosi visitatori che, in occasione delle lunghe festività natalizie, giungono numerosi nella Città dei Templi.

Nelle stesse fasce orarie sarà operativo anche un call center di assistenza agli utenti al Numero verde 800315555 e 800236837.

Gli utenti potranno telefonare per chiedere informazioni in tempo reale su eventi, siti archeologici e monumentali, trasporti, disponibilità alberghiere, viabilità, punti di ristorazione, siti di interesse culturale e notizie di pubblico interesse.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Libero Consorzio di Agrigento, inoltre, mette a disposizione del pubblico un vademecum in formato A4 nel quale sono elencati indirizzi utili, numeri telefonici ed eventuali costi di ingresso dei siti di interesse archeologico, monumentale e storico – culturale del territorio, oltre alle riserve naturali.

Nel vademecum, infine, è elencata l’ubicazione delle architetture religiose, con i relativi orari di visita, gli edifici di architettura urbana, visitabili dall’esterno o su appuntamento, i musei, le biblioteche, il teatro Luigi Pirandello, l’Ecomuseo del Libero Consorzio.

La pubblicazione è in distribuzione negli uffici Urp del Libero Consorzio di Agrigento di piazza Aldo Moro e il piazza Vittorio Emanuele ed è visionabile sulla pagina Facebook dell’Ente, sul sito istituzionale www.provincia.agrigento.it e sul profilo Whatsapp .

Con queste iniziative il Libero Consorzio intende potenziare servizi di informazione ed assistenza erogati ai Cittadini, Utenti e visitatori e contribuire, così, alla promozione del territorio e del suo patrimonio culturale.