Natale 2019, appello ai commercianti: via all'incontro pubblico

L’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Angelo Cuva, invita le associazioni impegnate nel territorio, i commercianti e tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo di idee a partecipare all’incontro pubblico organizzato per programmare gli eventi per le prossime festività natalizie. La riunione avrà luogo a Palazzo Stella in via Cavallotti, il prossimo martedì, 24 settembre c.a. alle ore 19:00.