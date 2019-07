Nasce il "Consorzio turistico città di Racalmuto"

E' stato inaugurato ieri il "Consorzio turistico città di Racalmuto". L'evento di presentazione si è tenuto al castello Chiaramonte alla presenza del sindaco Vincenzo Maniglia, del vice sindaco Mattina, dell'assessore Sardo e del presidente del Consiglio comunale Sergio Pagliaro, che nel suo intervento si è complimentato con i fondatori del consorzio cioè Michelangelo Romano, Paolo Mattina, Luigi Lo Bello.

Questi sono riusciti nell'impegno di mettere insieme tutti i titolari di attivita commerciali e artigianali e dello sport del "paese della ragione" per fare sistema e raggiungere un unico obbiettivo. "L'amministrazione comunale - dice inoltre Pagliaro - ha già iniziato un percorso di sviluppo turistico, considerato che il nostro territorio vanta presìdi storici e culturali di notevole interesse".

Sempre Pagliaro ha auspicato che i componenti del Consorzio possano incontrare, quando sarà nominato, il nuovo assessore regionale al turismo dal presidente della Regione Musumeci per "richiedere le giuste attenzioni da parte delle istituzioni politiche regionali e, di concerto con l'amministrazione comunale, mettere in campo tutte le migliori risorse per ottenere il miglior risultato".