Mercatini di Natale a Naro, c'è l'avviso pubblico per cercare espositori

In occasione delle imminenti festività natalizie il Comune di Naro ha pubblicato un "Avviso - manifestazione di Interesse" per partecipare come espositore/venditore alla Prima Edizione di "Naro La Fiera" (mercatini di Natale) che si svolgerà nei giorni 19, 20 , 21 e 22 Dicembre 2019 all'interno del chiostro del Palazzo di Città.

Le tipologie dei generi da esporre e vendere al pubblico saranno le seguenti:

- Oggettistica in legno lavorato

- Oggettistica in ferro battuto. rame, ottone o altri

- Oggettistica in vetro lavorato, ceramica o altri

- Opere di scultura, pittura, fotografia e scenografia o artisti in genere

- Artigianato tipico di ricamo a mano

- Artigianato tipico per la realizzazione di bigiotteria o altro

- Prodotti agroalimentari (ivi compresi i prodotti da agricoltura biologica)

- Addobbi natalizi e dolciumi tipici del natale

- Attività simili

Il Comune di Naro metterà a disposizione di ogni espositore una casetta in legno di 2,25m x 2,50 che dovrà essere addobbata in tema natalizio.

Chi è interessato può inviare la sua disponibilità scaricando l'avviso con i relativi allegati da questo link http://www.albopretorionaro. it/index.php?option=com_ phocadownload&view=category& download=10136:albo-768-19&id= 24:altri-avvisi&Itemid=6 e inviando tutto via pec all'indirizzo: protocollo.comune.naro@pec.it o brevi manu all'Ufficio Protocollo di questo comune.