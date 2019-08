Rinasce l'ingresso di Naro: sistemata l'area e collocato il cartello di "benvenuti"

L''ingresso sud della città è stato completato e reso dignitoso per noi naresi e per i turisti che arrivano in città dalla statale di Agrigento.

"Abbiamo posizionato questo cartello in acciaio corten inciso al laser con la scritta "benvenuti a Naro la fulgentissima" insieme allo skyline della nostra amata città - ha spiegato il sindaco Maria Grazia Brandara - . Piano, ma non troppo, renderemo belli e accoglienti tutti gli altri ingressi! Questa è una delle tante iniziative in programma di rivalutazione delle aree di accesso alla città".