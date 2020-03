Naro, appello del sindaco: "Sia dia retta a Musumeci e si chiuda tutto"

Questa mattina il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha inviato una lettera al presidente del Consiglio dei ministri, al governatore della Regione Siciliana, al prefetto di Agrigento e a tutti i sindaci siciliani in cui consiglia "l’opportunità di adottare ulteriori e più stringenti iniziative come in extrema ratio, il provvedimento della chiusura di tutti gli esercizi commerciali con eccezione di farmacie e dei negozi di generi alimentari nella certezza che a fronte di un sacrificio economico e sociale rilevante e non indifferente, per un periodo di tempo limitato l’Italia tutta e la sua popolazione riusciranno a sollevarsi e ad occupare il posto che meritano nella comunità internazionale".

“Appello ai sindaci siciliani - aggiunge - affinchè sostengano la proposta del presidente della regione siciliana Nello Musumeci. In questo momento di emergenza nazionale, è importante che tutti facciamo dei sacrifi al fine di tutelare la salute pubblica per non incorrere in rischi che potrebbero rivelarsi fatali solo perché qualcuno non riesce a stare in casa. Il mio appello in questi giorni è stato rivolto ai giovani e soprattutto a coloro che sono rientrati dal nord del Paese mettendo a rischio la salute di tutta la nazione e soprattutto dei nostri concittadini più deboli. Se serve chiudere tutto, che si chiuda tutto!”.