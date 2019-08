A Menfi "scompare" il porto: muro di cemento comperto da murales

"Scompare" il porto a Menfi. La "magia" dipende da un murales a tema marino che è andato a ricoprire il brutto muro in cemento armato realizzato sul braccio ovest del porto di Portopalo a Menfi. Tutto parte da un' idea dei volontari di Menfi del Wwf Sicilia Area Mediterranea che è stata condivisa con l'Amministrazione comunale, che ha sposato subito il progetto.

Per la realizzazione sono stati contattati tre professionisti originari di Menfi, Paola Giattini, Alice Sanzillo e Francesco Montalbano, con materiali offerti dalla Li Petri. L'idea di realizzare l'opera nasce da una proposta più complessiva che i volontari del Wwf di Menfi hanno inviato all'amministrazione comunale per la salvaguardia e valorizzazione le specificità locali, fra queste anche quella di una serie di murales, di cui il primo è quello adesso realizzato, che tenesse conto della vocazione all'accoglienza delle mamme tartarughe caretta caretta che spesso scelgono questi lidi per nidificare.

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco, Marilena Mauceri, del comandante della Guardia costiera di Sciacca, Giuseppe Claudio Giannone, e del presidente del Wwf Sicilia area mediterranea, Giuseppe Mazzotta, i quali tutti hanno avuto parole di elogio per gli artisti per i promotori e sponsor dell'iniziativa.