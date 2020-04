Raccolta fondi per il San Giovanni di Dio, donazioni anche dal Movimento poliziotti democratici

Coronvirus, raccolta fondi per l'ospedale "San Giovanni di Dio", il Movimento dei poliziotti democratici e riformisti scende in campo per sostenere chi oggi è in prima linea per combattere il virus e fronteggiare la povertà.

Dopo che, il 28 marzo scorso, il questore Iaraci ha messo a conoscenza tutti gli agenti di una raccolta fondi per l'ospedale San Giovanni di Dio e per delle associazioni onlus, dice una nota del segretario generale Alfonso Imbrò, la sigla sindacale "ha immediatamente convocato in video conferenza l'intera segreteria provinciale... deliberando, su proposta di quest'ultimo, ad unanimità l'adesione alla raccolta fondi per l'acquisto di materiale da consegnare direttamente al direttore della rianimazione, Antonio Marotta. Tra le diverse attrezzature acquistate, necessarie al reparto - prosegue Imbrò - un video broncoscopio portatile compreso di monitor e 10 sonde con telecamera integrata. Con i fondi raccolti, inoltre, è stata estesa la donazione ad alcune associazioni 'Banco Alimentare" a cui sono affiliate decine di enti locali in provincia tra cui il 'Don Guanella', la mensa della solidarietà e numerose tra parrocchie ed Onlus".

