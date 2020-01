Reparto di pediatria del "San Giovanni di Dio", il M5s Casteltermini dona dei giocattoli

Ieri pomeriggio una delegazione del MoVimento 5Stelle di Casteltermini, formata da Rosita Mondello,

Filippo Pellitteri ed Enza Taibi, ha consegnato alla ludoteca del reparto di pediatria del “San Giovanni di Dio" i giocattoli donati dalla comunità castelterminese in occasione dell'evento “Giocattoli in Movimento".

“Ringraziamo - commentano i portavoce locali del M5s - il direttore sanitari Antonio Seminerio ed

il primario di pediatria Giuseppe Gramaglia per l’affabile cordialità dimostrata durante il nostro incontro, il senatore Rino Marinello, che ci ha messo in contatto con la Direzione sanitaria e che non è potuto essere presente per precedenti impegni istituzionali, gli attivisti che hanno organizzato l'evento in maniera magistrale e la comunità castelterminese che ha risposto alla nostra iniziativa con grande generosità”.