Trasferito il parroco di Montevago, mobilitazione dei parrocchiani

La comunità di Montevago scende in campo per chiedere all'Arcidiocesi di rinunciare al trasferimento di don Emanuele Casola.

La notizia è riportata sull'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. Il parroco è in servizio dal 2012 ed è molto amato dalla comunità, che ha diffuso una lettera aperta in cui i cittadini esprimono "lo sconforto dell'intero paese" per la decisione assunta dal cardinale prima del periodo di attività pastorale, che dovrebbe essere di nove anni. L'arcivescovo Montenegro, nel rivolgersi ai parroci, li aveva invitati ad "accogliere con spirito di fede le decisioni assunte e condivise".