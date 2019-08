Sedia "job" per Montallegro: consentirà di arrivare in spiaggia ai disabili

Spiagge sempre più accessibili per i disabili in provincia di Agrigento. Come riferisce l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, nella giornata di ieri al sindaco di Montallegro, Rina Scalia, è stata donata una nuova carrozzina da mare per disabili.

La sedia job, sistemata all'ingresso della spiaggia di Bovo Marina, è stata donata al comune dall'associazione onlus "A Cuore Aperto", presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, ed è a disposizione di chi ha difficoltà motorie.