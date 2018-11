Il suo esempio come richiamo, missionario comboniano incontra i fedeli

Il suo esempio come richiamo. La sua esperienza missionaria come luce. Arriva ad Agrigento, e incontrerà fedeli ma non soltanto, padre Franco Nascimbene: un missionario comboniano che da diversi anni presta la sua opera in America Latina, precisamente in Colombia.

Il suo modo di vivere la missione è quello annunciare il Vangelo stando accanto ai poveri, condividendo la loro precarietà e i loro problemi, mantenendosi con il suo lavoro e rifiutando ogni aiuto economico dal mondo dei ricchi. Il suo esempio, la sua esperienza missionaria, saranno, dunque, al centro di un incontro con padre Franco che si terrà domenica, alle 19, al salone della chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Agrigento. La conversazione sarà preceduta dalla concelebrazione della santa Messa alle ore 18. Ad organizzare questo appuntamento – che servirà anche a conoscere la situazione dell’America latina e della Colombia in particolar modo – è stata la parrocchia di Santa Maria degli Angeli, le missionarie Comboniane e i laici Comboniani di Agrigento.