Migliori hotel, nella top ten anche una struttura agrigentina

Hotels.com svela i vincitori del premio “Loved by Guest” edizione 2019 ossia di tutte quelle strutture che vengono premiate in base alle recensioni dei clienti. I premi assegnati quest’anno da Hotels.com a livello globale sono stati in totale 3.035. Con 252 premi assegnati nel nostro paese, l’Italia si aggiudica il secondo posto.

Precedono al primo posto gli Usa con 1.131 unità ad inseguire invece è il l Regno Unito con 190 strutture. Nella top ten dei migliori hotel della Sicilia anche “Villa Concordia” che guadagna un punteggio di 9,5.

Sono 116 gli hotel nel mondo ad aver ricevuto l’eccezionale punteggio di 10 su 10 nelle recensioni effettuate dagli ospiti durante tutto il 2018. Nella top 5 dei Paesi con strutture che hanno ottenuto il punteggio 10, gli Usa rubano la scena con 45 hotel, segue l’Australia con 17, il Canada con 13, l’Italia con 8 e chiude il Regno Unito con 5 hotel.